Anklage erhoben Schweizer (52) soll in Zürich fremde Beamte bestochen haben

Ein Schweizer soll ausländische Amtsträger bestochen haben. Der 52-Jährige, der in leitenden Funktionen bei der Finanzaufsicht des Vatikans und in der Beratungsbranche in Zürich tätig war, soll für Privatpersonen Informationen beschafft haben.