Das sind K.-o.-Tropfen

Gemäss dem Drogeninformationszentrum (DIZ) gibt es keine klare Definition, was K.-o.-Tropfen sind. «Es können verschiedene Substanzen gemeint sein: verschreibungspflichtige Medikamente, illegale Substanzen wie GHB, aber auch Alkohol in hohen Dosierungen», so DIZ-Co-Leiter Dominique Schori. «Grundsätzlich können diese Substanzen auf den gleichen Kanälen erworben werden wie andere illegale Substanzen.»

Laut Tox Info Suisse, der offiziellen Informationsstelle der Schweiz für alle Fragen rund um Vergiftungen, ist die Wirkung abhängig von der in den Tropfen enthaltenen Substanzen, wie etwa GHB oder GBL. Oberarzt Alexander Jetter sagt: «Es können zahlreiche Symptome auftreten, so etwa Schwindel, Verwirrtheit, Schläfrigkeit bis hin zu Bewusstseinsverlust sowie Amnesie für das Ereignis.» Auch ein Atemstillstand kann vorkommen. Schlimmstenfalls führen die K.-o.-Tropfen zum Tod. Jetter: «Gefährlich sind K.-o.-Tropfen, weil sie in der Regel rasch wirken und einen komplett ausser Gefecht setzen können.»

Was den Nachweis laut Jetter erschwere: «GHB und GBL werden rasch aus dem Blut ausgeschieden.» Im Jahr 2023 seien bei Tox Info Suisse ungefähr 100 Anrufe zu K.-o.-Tropfen eingegangen. Doch: «Manche Opfer gehen gar nicht zum Arzt», erklärt Jetter. Er ist sich sicher: Die Dunkelziffer ist viel höher.