Zürcher Polizei nimmt sechs junge Männer fest

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in den Stadtkreisen 1 und 4 drei Männer von mehreren Tätern angegriffen und verletzt. Die Stadtpolizei nahm sechs mutmassliche Tatverdächtige fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizei Zürich verhaftet sechs Jugendliche nach zwei Angriffen in Zürich

Tatverdächtige griffen drei Männer an, verursachten mittelschwere Verletzungen

Festgenommene zwischen 15 und 19 Jahren, stammen aus vier Ländern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 23.30 Uhr wurden die Stadtpolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich an die Gottfried-Keller-Strasse beim Bahnhof Stadelhofen zu einer verletzten Person gerufen. Vor Ort stiessen die Polizisten auf einen verletzten 19-jährigen Mann, der in Begleitung von zwei Frauen war. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann zuvor von einer unbekannten Gruppe von jungen Männern verbal angepöbelt und danach geschlagen worden. Dabei erlitt er mittelschwere Gesichtsverletzungen und musste zur Behandlung mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Die unbekannten Täter flüchteten.

Rund eine halbe Stunde später ging erneut eine Meldung ein, dass eine Gruppe von jungen Männern zwei Passanten an der Europaallee im Kreis 4 angegriffen und verletzt habe. Polizei und Sanität trafen dort auf zwei Männer im Alter von 45 und 58 Jahren.

Männer erlitten Kopfverletzungen

Beide wiesen mittelschwere Kopfverletzungen auf und mussten im Spital behandelt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung verhaftete die Stadtpolizei sechs mutmassliche Täter im Alter zwischen 15 und 19 Jahren aus der Schweiz, Italien, Kroatien und Eritrea.

Aufgrund der bisherigen Abklärungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterschaft gehandelt hat.

Alle Festgenommenen wurden der Staats- und Jugendanwaltschaft zugeführt.