Am Donnerstagmorgen kracht es am Zürcher Limmatplatz. Ein Tram stösst mit einem Auto zusammen. Es kommt zu Einschränkungen im Tramverkehr.

Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagmorgen ist es am Zürcher Limmatplatz zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Auto gekommen. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) meldete auf seiner Webseite einen Unterbruch zwischen der Haltestelle Bahnhofquai/HB und Escher-Wyss-Platz. Betroffen waren die Linien 4,13 und 17 in beiden Richtungen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Die Kollision ereignete sich demnach um 7.40 Uhr. Die beiden Insassen des am Unfall beteiligten Volvos seien verletzt worden, so eine Sprecherin. Sie wurden vorsorglich ins Spital gebracht.