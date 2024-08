Am Montagmorgen kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Winterthur und dem Zürcher Hauptbahnhof zu Einschränkungen. Die SBB nennen auf ihrer Webseite den Grund für das Chaos.

Am Montagmorgen könnte bei dem ein oder anderen Pendler Frust aufkommen. (Archivbild)

Marian Nadler Redaktor News

Pendler, die zwischen Winterthur und dem Zürcher Hauptbahnhof unterwegs sind, brauchen am Montagmorgen starke Nerven. Es kommt zu Einschränkungen zwischen Winterthur und Effretikon, wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilen.

Grund für das Chaos ist ein Zug, der die Strecke blockiert. Bis etwa 8 Uhr müssen Reisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Betroffen sind die Linien EC, IC5, S7, S8, S11 und S23.

Eine Leserreporterin meldet sich aus dem Zug, der die Strecke blockiert. «Alle Passagiere müssen jetzt in die vorderen Abteile.» Per Durchsage wird mitgeteilt, dass ein Lösch- und Rettungszug unterwegs sei und den Zug bis nach Effretikon ziehen wird. Anschliessend können die Passagiere in einen Ersatzzug umsteigen.