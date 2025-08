Der Warndienst Alertswiss meldet einen Brand in Oberhasli ZH. Anwohnerinnen und Anwohner sollen die Fenster schliessen.

Brand in Oberhasli ZH ausgebrochen

1/2 Der Kanton Zürich warnt vor einem starken, unangenehmen Geruch. Foto: Screenshot Alertswiss

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm in Oberhasli ZH: Am Montagmorgen ist in der Zürcher Gemeinde ein Brand ausgebrochen. Wie die Warn-App der Behörden, Alertswiss, meldet, gibt es eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Glattwegs. «Der Brand führt zu einem starken, unangenehmen Geruch», heisst es. Und weiter: «Der Verkehr um die Unglückstelle ist stark beeinträchtigt.»

Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage erklärt, handelt es sich um eine Scheune, die Feuer gefangen habe. «Die Löscharbeiten sind im Gang», sagt Kenneth Jones, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich. Über Verletzte gibt es derzeit keine Kenntnis.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und den Einsatzort meiden.

+++Update folgt+++