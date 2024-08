In einem Haus am Zürichsee ist am Samstagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Brand in Haus in Oberrieden ZH ausgebrochen

1/8 Viel Rauch schiesst aus einem Gebäude in die Höhe.

Johannes Hillig Redaktor News

Jede Menge Blaulicht ist am Samstagmittag an die Dörflistrasse in Oberrieden ZH ausgerückt. In einem Dachgeschoss eines Hauses ist ein Feuer ausgebrochen. «Der Brand führt zu einem starken, unangenehmen Geruch», warnte Alertswiss und riet der Bevölkerung dazu, Fenster und Türen zu schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. Kurz nach 14.30 Uhr gab Alertswiss dann Entwarnung.

Bilder aus der Luft zeigen das Ausmass des Brandes. Das Dach des Gebäudes scheint schwer beschädigt.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Blick den Brand. «Das Gebäude wurde evakuiert.» Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.