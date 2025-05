Schon wieder hat die Polizei einen Raser gestoppt, diesmal in Adlikon bei Andelfingen im Kanton Zürich. Er war fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Polizei zieht Raser in Adlikon ZH aus dem Verkehr

Polizei zieht Raser in Adlikon ZH aus dem Verkehr

In Adlikon ZH war ein Mann mit seinem Töff viel zu schnell unterwegs. Er wurde vorübergehend festgenommen, sein Führerausweis eingezogen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Die Kantonspolizei Zürich hat in Adlikon ZH einen Raser aus dem Verkehr gezogen und vorübergehend festgenommen. Der Motorradfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 12.20 Uhr mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 km/h Richtung Winterthur, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Anschliessend stellten die Polizisten fest, dass der 25-jährige Schweizer sein Fahrzeug ohne Berechtigung fuhr. Mit einem Führerausweis der Kategorie A hätte er ein Motorrad mit einer maximalen Leistung von 35 kW, das sind etwas mehr als 47 PS, fahren dürfen. Das von ihm gefahrene Motorrad verfügte gemäss Fahrzeugausweis über eine Leistung von 118 kW – das sind 160 PS.

Führerausweis weg

Der Raser wurde vor Ort festgenommen, wurde aber nach der Einvernahme aus der Polizeihaft entlassen. Gegen den Mann wird unter anderem wegen eines Raserdelikts an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland rapportiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Seinen Führerausweis musste der 25-Jährige abgeben.