War seit Samstag verschwunden
Vermisster (66) aus Urdorf ZH wieder aufgetaucht

Ein 66-jähriger Mann aus Urdorf ZH ist am Wochenende vorübergehend vermisst worden. Nach der Veröffentlichung einer entsprechenden Meldung kam ihm die Polizei schliesslich auf die Spur.
Publiziert: 13:17 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Anhören
Mit diesem Bild suchte die Polizei nach dem 66-Jährigen.
Foto: kapo zh

Darum gehts

  • 66-Jähriger aus Urdorf wurde seit Samstag vermisst
  • Zuletzt wurde der Mann im Zirkus Monti gesehen
  • Am Sonntag tauchte er in der Fahrweid nahe Zürich auf
Johannes HilligRedaktor News

Ein Mann (66) aus Urdorf ZH wurde seit Samstag vermisst. Er wurde letztmals um 17.15 Uhr anlässlich eines Besuchs im Zirkus Monti auf dem Kasernenareal in Zürich gesehen. Am Sonntag veröffentlichte die Stadtpolizei eine Vermisstmeldung.

Der Vermisste verfügt demnach über keinen guten Orientierungssinn. Er werde Menschen kaum aktiv um Hilfe ansprechen, hiess es. 

Auffälliger Schlüsselbund

Am Sonntag tauchte der Mann schliesslich in der Fahrweid in der Nähe von Zürich auf. 

Die Polizei hatte nach einem 185 Zentimeter grossen, weissen Mann gesucht. Seine Statur sei schlank. Er trage eine Brille und kurze, gekrauste, grau und braun melierte Haare. Zudem habe er einen Schlüsselbund mit einem roten Badge, einem violetten Dinosaurier sowie einem Plüschwürfel und einer Plüschhyäne dabei.

