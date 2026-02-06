ZKB schüttet Rekordsumme an Kanton und Zürcher Gemeinden aus

Der Kanton Zürich und seine Gemeinden profitieren erneut vom guten Geschäftsgang der Zürcher Kantonalbank (ZKB): Die Staatsbank schüttet insgesamt 581 Millionen Franken aus - 19 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die ZKB fuhr 2025 einen Gewinn von 1,24 Milliarden Franken ein, das sind deutliche 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Da die ZKB im Eigentum des Kantons Zürich ist, profitieren sowohl der Kanton als auch die 160 Gemeinden von der jährlichen Gewinnausschüttung.

So fliessen insgesamt 581 Millionen Franken an Kanton und Gemeinden. Ein Rekordbetrag, wie die ZKB am Freitag mitteilte. Im Vorjahr belief sich die Ausschüttung auf 562 Millionen Franken, also 19 Millionen Franken weniger.

Die Gemeinden erhalten Dividenden von insgesamt 175 Millionen Franken und damit 5 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. An den Kanton fliessen insgesamt 406 Millionen Franken, 14 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor. Darin enthalten sind bereits Einnahmen aus der OECD-Mindeststeuer von 169 Millionen Franken (+13 Millionen) sowie die Abgeltung für die Staatsgarantie in Höhe von 34 Millionen Franken (+3 Millionen).

Die Zürcher Finanzdirektion bezeichnete das Jahresergebnis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA als «sehr erfreulich». Das Geld fliesse in den allgemeinen Staatshaushalt und helfe bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen, zum Beispiel bei der Finanzierung der Investitionen, teilte sie mit.

In den vergangenen zehn Jahren profitierten Kanton und Gemeinden laut ZKB mit mehr als 4 Milliarden Franken vom Erfolg der Bank. Zudem setzte die ZKB 2025 im Rahmen ihres gesetzlich verankerten Leistungsauftrags 149 Millionen Franken ein.

Mit Blick auf das kommende Jahr zeigte sich ZKB-Finanzchef Martin Bardenhewer an der Bilanzmedienkonferenz vorsichtig optimistisch. Da der Gewinn 2025 durch den Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft und geringere Rückstellungen mit knapp 90 Millionen Franken positiv beeinflusst wurde, sei die Hürde jedoch recht hoch.

«Diese müssen wir im neuen Jahr erst einmal erwirtschaften», sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. «Ich gehe jedoch davon aus, dass wir insgesamt ein gutes Jahr haben werden.»

Profitieren will die Bank insbesondere von ihrem breit aufgestellten Geschäftsmodell. So entfiel nur noch die Hälfte des Geschäftserfolgs auf das traditionelle Bankgeschäft mit Zinsen.

Denn gerade die Nullzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wird auch im laufenden Jahr eine Herausforderung sein. Bekanntlich hatte die SNB den Leitzins Mitte 2025 auf null gesetzt. Dies dürfte den Prognosen der Bank zufolge auch noch länger der Fall sein. Nichtsdestotrotz konnte die ZKB den Erfolg aus dem zentralen Zinsengeschäft 2025 in etwa auf dem Vorjahresniveau halten.

Unterstützung gab es von den anderen beiden grossen Ertragspfeilern. So stieg der Erfolg aus dem Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen um 5,7 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken an. Dabei habe vor allem der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft massgeblich zum Plus beigetragen, hiess es.

Das kleinere Handelsgeschäft wuchs sogar um knapp ein Viertel auf 427 Millionen Franken. Insgesamt konnte der Geschäftsertrag damit um 4 Prozent auf 3,21 Milliarden Franken gesteigert werden.

Laut ZKB-Chef Urs Baumann hat sich der Wettbewerb seit dem Untergang der Credit Suisse deutlich verschärft. So hätten viele Banken gleich ganze Teams von der ehemaligen CS übernommen, die nun auf der Suche nach Kunden sind.

Zudem machten sich gleich mehrere andere Kantonalbanken auch im Kanton Zürich breit und würden um die Kunden der ZKB werben. Hinzu kämen noch zahlreiche ausländische Banken. Baumann sieht sein Unternehmen dennoch gut für den Wettbewerb gerüstet. Die Bank habe stark in Know-how und Technologien investiert.

Auch gelte die ZKB seinen Ausführungen zufolge im Kanton Zürich noch immer als eine der vertrauenswürdigsten Banken. Der Marktanteil liege mit rund 50 Prozent im Kanton nach wie vor auf einem hohen Niveau.