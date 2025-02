Stadt Zürich verzeichnet erneut Einwohnerrekord

Ende 2024 haben 448'664 Personen in der Stadt Zürich gewohnt - 1582 Personen mehr als im Vorjahr. Das ist erneut eine Rekordzahl.

448'664 Personen lebten Ende 2024 in der Stadt Zürich - so viele wie noch nie. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern sei ebenfalls weiter angestiegen, teilte die Stadt Zürich am Mittwoch mit. Er betrug 33,7 Prozent. Die Höchstmarke von 34,2 Prozent aus dem Jahr 1912 wurde jedoch nicht übertroffen.

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt Zürich. Waren 2022 noch 2825 ukrainische Personen in der Stadt Zürich wohnhaft, stieg die Zahl bis Dezember 2024 auf 3225 Personen. Der ukrainische Bevölkerungsbestand in der Stadt Zürich setze sich primär aus Frauen und Kindern zusammen, heisst es weiter.

Rückläufig sind dafür die Geburtenzahlen. Und zwar seit 2022. Obwohl die Anzahl der Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter in den letzten Jahren kontinuierlich stieg. Die Fertilitätsrate - also die Anzahl Geburten pro 15- bis 49-jährige Frau - sank laut Medienmitteilung. 2021 betrug die durchschnittliche monatliche Fertilitätsrate 3,7 Promille, 2024 betrug sie hingegen nur noch 2,9 Promille.

Im vergangenen Jahr heirateten laut dem Statistikamt 2952 Paare, bei denen mindestens eine Person in der Stadt Zürich lebt. Davon gingen mindestens 129 Paare eine gleichgeschlechtliche Ehe ein. Seit Einführung der «Ehe für alle» im Juli 2022 wurden mindestens 740 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen.