4,5-Zimmer für 3420 Franken Stadt Zürich vermietet 193 Wohnungen in der Siedlung Hard

Interessierte können sich in den nächsten Wochen für eine von 193 städtischen Wohnungen in der Siedlung Hard in Zürich bewerben. Die Wohnungen im Kreis 5 sind für Zürcher Verhältnisse günstig.