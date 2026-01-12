Das Zürcher Stadtspital vermeldet einen neuen historischen Höchststand an Geburten. Waren es 2024 noch rund 2600 Babys, sind es im letzten Jahr schon 2932 Neugeborene.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Seit Jahren steigt die Zahl der Neugeborenen im Stadtspital Zürich Triemli. Waren es 2024 noch rund 2600 Babys, die auf die Welt kamen, knackt das Spital 2025 einen neuen Rekord mit 2932 Neugeborenen. Dies entspricht einer Zunahme von 13,2 Prozent.

Der Anstieg sei für das Spital eine grosse Anerkennung und unterstreiche das Vertrauen in die medizinische Qualität des Spitals, sagte Gabriella Stocker, Chefärztin Geburtshilfe des Stadtspitals Zürich Triemli.

Zeichnet sich eine Trendwende ab?

Generell ist die Anzahl der Geburten in der Stadt Zürich seit 2021 jedoch rückläufig. Dies obwohl die Anzahl der Frauen im sogenannten gebärfähigen Alter in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist.

Je nachdem, wie viele Kinder im November und Dezember letzten Jahres noch geboren wurden, könnte sich nun jedoch eine Trendwende abzeichnen. Die bereits publizierten Zahlen, die bis Oktober reichen, zeigen ein dünnes Plus von 74 Geburten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent.