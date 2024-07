Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich gedulden: Die Stadtzürcher Seeüberquerung findet frühestens nächste Woche statt. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wassertemperatur wird bis Mittwoch voraussichtlich nicht auf die erforderlichen 21 Grad steigen, wie der Verein Stadtzürcher Seeüberquerung am Montag mitteilte. Damit wird auch der Ticketvorverkauf, der am heutigen Montag hätte starten sollen, um eine Woche verschoben. Ob die Seeüberquerung in der kommenden Woche stattfindet, wird am nächsten Montagmorgen entschieden.

Aus Sicherheitsgründen wird der Anlass mit bis zu 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur bei schönem, stabilen Wetter durchgeführt. Auch im vergangenen Jahr braucht es dafür Geduld: Die Seeüberquerung fand erst am zweiten Verschiebedatum im August statt.