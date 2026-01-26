Flucht auf A1 in Weiningen ZH – zwei Personen verhaftet

In Weiningen ZH hat die Kantonspolizei Zürich in der Sonntagnacht zwei Personen nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Am Steuer sass ein 17-jähriger Deutscher.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sonntagnacht wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur in Winterthur ein Fahrzeug zur Kontrolle anhalten, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich am Montag. Doch der Lenker des Fahrzeugs (17) reagierte nicht auf die Anweisungen und flüchtete auf der Autobahn A1 mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zürich/Bern.

Kurz vor dem Gubristtunnel kam es zu einem Stau. Der flüchtende Lenker steuerte sein Fahrzeug zwischen den stehenden Fahrzeugen durch. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Patrouillenfahrzeug. Daraufhin feuerten Polizisten mehrere Schüsse auf das Fluchtfahrzeug ab. Verletzt wurde dabei niemand. Die Umstände der Schussabgabe werden durch die Staatsanwaltschaft überprüft.

Im Gubristtunnel flüchtete der Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter. Kurz nach dem Tunnel kam es zu einem weiteren Stau. Dort konnte die Polizei den Lenker, einen 17-jährigen Deutschen, und seine Beifahrerin, eine 22-jährige Italienerin, festnehmen. Die Hintergründe der Flucht klären die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft ab. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, die Stadtpolizei Winterthur sowie das Forensische Institut FOR.