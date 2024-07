Am Samstagabend kam es an der Limmat gleich zu zwei Badeunfällen. Ein Mann konnte mit der Unterstützung Dritter und der Stadtpolizei leicht verletzt gerettet werden. Beim zweiten Unfall konnte ein Jugendlicher nur noch tot geborgen werden.

15-Jähriger ertrinkt in der Limmat, 29-Jähriger verletzt

Zwei Badeunfälle in Zürich

An der Zürcher Limmat kam es am Samstag zu zwei Badeunfällen. Dabei kam ein 15-Jähriger ums Leben.

Am Samstagabend kam es in Zürich zu zwei Badeunfällen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wurden die Rettungskräfte erstmals um 20 Uhr alarmiert. Dies, weil ein Mann in der Limmat trieb und nach Hilfe rief. Sofort rückten Patrouillen aus, um den 29-Jährigen zu suchen. Durch Helfer und eine Streifenwagenbesatzung konnte er schliesslich aus dem Wasser geborgen werden. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Weniger glimpflich verlief ein zweiter Badeunfall. Rund eineinhalb Stunden nach dem ersten Vorfall ging eine zweite Meldung bei der Stadtpolizei ein. Demnach soll ein junger Mann vom Drahtschmidlisteg ins Wasser gesprungen sein. Aus noch unklaren Gründen tauchte er aber nicht mehr auf.

15-Jähriger wird tot von Bademeisterin gefunden

Polizisten suchten unverzüglich nach dem 15-Jährigen und verübten mehrere Tauchgänge bis in die Nacht. Doch leider blieben sie erfolglos. Als die Suche am Sonntagmorgen wieder aufgenommen wurde, wurde ein Helikopter herbeigezogen. Dennoch blieben die Einsatzkräfte erfolglos. Der Mann wurde nicht gefunden – bis dann schliesslich die Meldung einer Bademeisterin einging. Sie fand den 15-Jährigen, welcher allerdings nur noch tot aus der Limmat geborgen werden konnte.

Wo genau die Leiche des 15-Jährigen gefunden wurde, bleibt noch unklar. Ebenso bleibt unklar, wieso der Jugendliche nach dem Sprung nicht mehr auftauchte. Der Drahtschmidlisteg ist nahe vom Letten-Badi, wo sich bei gutem Wetter, wie am Samstag, zahlreiche Badegäste aufhalten. Ob einige von ihnen versuchten, den Teenager zu retten, blieb zunächst unbeantwortet. Fest steht aber: Den Sprung vom Drahtschmidlisteg wagen an Sommertagen täglich Badegäste. Sonderlich hoch ist die Brücke nicht.