Zwei Rauschgifthändler wurden in der Nacht auf Dienstag von der Kantonspolizei Zürich festgenommen. Mehrere Kilogramm Kokain und über hunderttausend Franken Bargeld wurden sichergestellt.

Fahnder der Kantonspolizei Zürich hielten kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhausquartier in Schlieren zwei Männer an und nahmen sie wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei an den Logisorten der Männer in Schlieren sowie im Kanton Aargau Hausdurchsuchungen durch. Dabei fanden sie insgesamt rund 4 Kilogramm Kokain, eine Faustfeuerwaffe sowie über hunderttausend Franken Bargeld. Der Schweizer (52) wie auch der deutsche Staatsbürger (48) wurden verhaftet: die Betäubungsmittel, die Waffe und das Bargeld wurden sichergestellt.

Den Verhaftungen gingen intensive Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat voraus. Die Festgenommenen werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.