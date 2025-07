Zu Ehren von Frauen Nati Freinacht in Bern nach dem Schweiz-Spanien Spiel

Am Freitag gibt es in der Stadt Bern anlässlich des EM-Viertelfinals der Schweizer Fussballerinnen eine Freinacht. Gastrobetriebe dürfen ihre Gäste von Freitag auf Samstag die ganze Nacht lang bewirten, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat.

Publiziert: 12:04 Uhr