DE
FR
Abonnieren

Zivildienst
Über 98 Prozent der Zivildienstpflichtigen leisten alle Diensttage

2024 haben 98,3 Prozent der entlassenen Zivildienstpflichtigen sämtliche Diensttage geleistet. Damit wurde die Zielvorgabe von 97 Prozent erfüllt. Die Erfüllungsquote stieg auf einen neuen Höchstwert und lag zum dritten Jahr in Folge über der Zielvorgabe.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Zivis arbeiten am Bau einer Trockenmauer entlang einer Strasse im Muotathal SZ. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER

Darum gehts

  • 4623 Zivildienstleistende erfüllten ihre Pflicht bis Ende 2024
  • Die Pflicht umfasst 1,5-mal die Dauer des Militärdienstes
  • Zwei Drittel der Resttage resultieren aus Auslandsaufenthalten oder Befreiungen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Von den per Ende 2024 4705 aus ihrer Zivildienstpflicht ordnungsgemäss entlassenen Personen hätten 4623 alle ihre Diensttage geleistet, teilte das Bundesamt für Zivildienst (Zivi) am Montag mit. 

Das Ergebnis sei hauptsächlich auf das hohe Pflichtbewusstsein der Zivildienstleistenden zurückzuführen. Wo erforderlich, würden zudem auch die Disziplinar- und Strafbestimmungen des Zivildienstrechts angewendet. Weiter unterstütze das Bundesamt die «Zivis» in ihrer Einsatzplanung.

Für die Erfüllung der Pflicht müssen die Diensttage innerhalb von zwölf Jahren vollständig geleistet werden. In der Regel ist die Pflicht 1,5-mal so lang wie der Militärdienst. Mit der Erbringung der Leistung kann laut Mitteilung glaubhaft gemacht werden, dass ein Gewissenskonflikt vorliegt und der Militärdienst nicht geleistet werden kann.

Die wenigen Fälle mit Restdiensttagen bei der Entlassung seien zu zwei Dritteln auf bewilligte Auslandsaufenthalte, Dienstbefreiungen oder unbekannte Aufenthalte zurückzuführen. Nur ein kleiner Teil betrifft Pflichtverletzungen oder gesundheitliche Gründe, wie das Zivi schrieb.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen