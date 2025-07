1/2 Schwerer Unfall auf der A4 bei Risch-Rotkreuz ZG. Foto: Zuger Polizei

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Schwerer Unfall im Kanton Zug. In Risch-Rotkreuz ist ein Auto am Samstagnachmittag auf der Autobahn A4 zwischen Küssnacht SZ und der Verzweigung Rütihof in Rotkreuz von der Fahrbahn abgekommen und anschliessend in ein Betonelement geprallt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

In Folge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend auf der Autobahn zum Stillstand. Sowohl die 78-jährige Fahrerin als auch der 84-jährige Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und erheblich verletzt. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Die Autobahn musste auf dem Abschnitt zeitweise gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Untersuchungen laufen. Neben der Zuger Polizei war unter anderem auch die Kantonspolizei Schwyz am Einsatz beteiligt.