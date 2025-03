Am Mittwoch ist es in der Zentralschweiz zu zwei Verkehrsunfällen auf verschiedenen Autobahnteilstücken gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und mussten ins Spital eingeliefert werden. Einer der beiden Unfälle führte zu einem langen Stau.

1/2 Die Unfallstelle bei Gisikon. Foto: Zuger Polizei

Janine Enderli Redaktorin News

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Mittwoch im Kanton Zug. Der erste Unfall passierte laut der Zuger Polizei um 12:30 Uhr bei der Einfahrt der Autobahn A4 bei Lindencham.

Aus noch nicht bekannten Gründen hatte eine 20-jährige Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schlingern, überquerte sämtliche Fahrstreifen und prallte zuletzt frontal in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Fahrzeug sowie der Leiteinrichtung beträgt mehrere Tausend Franken. Die Unfallursache ist

Gegenstand weiterer Untersuchungen.

35-jährige Frau verletzt

Etwas mehr als zwei Stunden später, kurz vor 14.45 Uhr, ereignete sich auf der A14 bei Gisikon, ein Auffahrunfall mit zwei Autos. Dabei wurde die 35-jährige Unfallverursacherin leicht und der 56-jährige Lenker des zweiten Autos erheblich verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie der ebenfalls beschädigten Mittelleitplanke beträgt gesamthaft mehrere Zehntausend Franken.

Für die Patienten- und Fahrzeugbergung, die Unfallaufnahme sowie die Reinigung der Fahrbahn musste der Verkehr einstreifig über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte zu einem langen Stau in Fahrtrichtung Luzern.