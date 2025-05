Am Auffahrtstag wandern viele Zugerinnen und Zuger ins Klosterdorf nach Einsiedeln. Zur Sicherheit der Pilger sperrt die Polizei verschiedene Strassen für den motorisierten Verkehr.

Kanton Zug sperrt am Auffahrtstag verschiedene Strassen für Autos

Am Auffahrtstag wandern viele Zugerinnen und Zuger ins Klosterdorf Einsiedeln. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr gelten am Auffahrtstag die Sperrungen Gulmstrasse-Grodstrasse-Moos-Zigerhüttli-Raten, Wissenbach bis Steinstoss und Kantonsstrasse R, vom Ratenpass bis Bottsrank. Die Zufahrt zum Parkplatz Ratenpass von Oberägeri bleibe offen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag in einem Communiqué mit. Die Durchfahrt nach Biberbrugg ist laut Mitteilung nicht möglich.

Die Zuger Polizei bittet die Pilger, sich auf der Landeswallfahrt nach Einsiedeln an die offiziellen Routen und markierten Wege zu halten. Wer im Dunkeln losgeht, soll Leuchtwesten oder Reflektoren tragen, so die Zuger Strafverfolgungsbehörden.

Die offiziellen Pilgerzüge führen ab Oberägeri über Gulm, Grodstrasse und Zigerhüttli zum Ratenpass. Dort treffen sich die Gruppen von 7 bis 11 Uhr und wandern weiter Richtung Aegeriried. Der alte Pilgerweg über St. Jost werde speziell markiert und sei auch für inoffizielle Gruppen empfohlen.