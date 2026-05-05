Am Samstagnachmittag ist es in Zug zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar und einem Mann gekommen. Da die Aussagen der Beteiligten widersprüchlich sind, sucht die Polizei Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Samstag bedrängte ein Mann in Zug eine Frau grundlos

Der 22-jährige Afghane wurde festgenommen, bedrohte dabei Polizisten

Polizei sucht Zeugen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf, dass beim Landsgemeindeplatz in der Stadt Zug eine Frau von einem Mann ohne ersichtlichen Grund bedrängt und in eine Hecke gedrückt worden sei.

Nach einem weiteren verbalen Disput mit dem Ehemann der Frau entfernte sich der mutmassliche

Aggressor zu Fuss stadtauswärts.

Wenig später konnte der 22-jährige afghanische Staatsangehörige im Bereich der Schützenmattwiese von Einsatzkräften der Zuger Polizei angehalten und festgenommen werden. Dabei verhielt er sich äusserst renitent, bedrohte die Einsatzkräfte verbal und schlug um sich.

Polizei sucht Zeugen

Da die Aussagen der Beteiligten zur Auseinandersetzung beim Landsgemeindeplatz wider-

sprüchlich sind, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die die Situation beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, sind gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden

(T 041 595 41 41).

Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt, die eine Strafuntersuchung eröffnet hat. Der 22-Jährige befindet sich in Haft.