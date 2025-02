Zuger Kantonalbank Regierung wählt neue Bankratsmitglieder

Der Zuger Regierungsrat hat zwei neue Mitglieder in den Bankrat der Zuger Kantonalbank gewählt. Martin Kühn und Roger Wermuth werden ab der Generalversammlung vom 10. Mai 2025 Einsitz in das Gremium nehmen, wie das Staatsinstitut am Dienstag mitteilte.

Publiziert: vor 23 Minuten