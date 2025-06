1/7 Über dem Zugersee steigt schwarzer Rauch auf. Foto: Blick-Leserreporter

Fabrice Obrist Redaktor News

In der Stadt Zug brennt es. Schwarze Rauchwolken steigen am Sonntagnachmittag über dem See in den Himmel. Mehrere Leserreporter berichten, dass beim Bootshafen ein Feuer ausgebrochen ist. Die Rauchsäulen sind auch von weit weg zu erkennen. «Wird immer stärker, wahrscheinlich sind jetzt mehrere Boote betroffen», schreibt ein Blick-Leser dazu.

Wie ein anderer Leserreporter gegenüber Blick erzählt, hatten die Einsatzkräfte zunächst Mühe zur Brandstelle zu gelangen. «Die Feuerwehr kam mit dem Auto nicht an die Stelle ran», so der Leser. «Darum ging es etwas länger, bis sie dann mit einem Löschboot zum Hafen fuhren.» Auf Bildern ist zu sehen, wie zahlreiche Schaulustige von der Badi aus die Aktion verfolgen. Die Zufahrt zum Hafen ist gesperrt.

Die Kantonspolizei Zug bestätigt gegenüber Blick einen entsprechenden Einsatz. Mehrere Boote hätten Feuer gefangen, die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt. Gemäss Mediensprecher Frank Kleiner gibt es bis jetzt keine Informationen über verletzte Personen. Vor Ort befinden sich mehrere Patrouillen der Zuger Polizei sowie die freiwillige Feuerwehr und der örtliche Rettungsdienst.

Update folgt …