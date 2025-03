Der vermisste Mann wurde tot aufgefunden. Foto: Zuger Polizei

Darum gehts Ein Schweizer (68) aus Zug wurde seit Freitag vermisst

Nun wurde seine Leiche gefunden

Daniel Macher Redaktor News

Ein in der Stadt Zug wohnhafter Schweizer (†68) wurde seit Freitag vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Mann ist tot. Seine Leiche wurde in der Stadt Zürich gefunden. Es liegen keine Hinweise auf Dritteinwirkung vor, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.