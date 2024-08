Verkehrsunfall Geplatzter Lastwagenreifen verursacht auf A4 in Cham ZG Unfall

Ein geplatzter Reifen eines Lastwagens hat am Freitag auf der Autobahn A4 in Cham ZG einen Unfall zur Folge gehabt. Verletzt wurde niemand, doch entstand in Fahrtrichtung Zug–Zürich ein längerer Rückstau. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken.