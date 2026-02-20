Ein unbekannter Mann hat in einem Verkaufsgeschäft eine Louis-Vuitton-Tasche entwendet. Als eine Verkäuferin intervenierte, kam es zu einem kurzen Gerangel, bei dem sie sich leicht verletzte. Die Ermittlungen sind im Gang.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Sinserstrasse in der Gemeinde Cham ZG.

Kurz vor 14.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Verkaufsgeschäft und erkundigte sich auf Englisch nach Louis-Vuitton-Handtaschen. In der Folge übergab ihm eine Verkäuferin zwei entsprechende Modelle der gewünschten Marke.

Gerangel mit Verkäuferin

Der Mann hängte sich eine der Taschen um den Hals und legte die zweite über die Schulter.

Anschliessend ging er in Richtung Ausgang. Die Verkäuferin folgte ihm und versuchte, eine der Taschen zurückzuhalten. Dabei kam es zu einem kurzen Gerangel.

Verletzungen an der Hand und an den Fingern

Nach kurzer Zeit liess der Mann die über die Schulter getragene Tasche los und entfernte sich schnellen Schrittes mit der anderen Handtasche von der Örtlichkeit.

Die Zuger Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen sind im Gang.

Die Verkäuferin erlitt leichte Verletzungen an mehreren Fingern sowie am Handgelenk.