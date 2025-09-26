SGS eröffnet neuen Hauptsitz in Baar ZG im Januar 2026

Die Société générale de surveillance (SGS) gibt ihren Hauptsitz in Genf auf. (Archivaufnahme)
Darum gehts
- SGS verlegt Hauptsitz von Genf nach Baar bis November 2025
- Zug ist näher am Flughafen Zürich und logistisch vorteilhafter
- SGS erzielte 2024 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Franken
SGS hatte den Wegzug aus Genf damit begründet, dass das Gebäude dort zu gross und zu teuer sei. Zudem sei Zug näher am Flughafen Zürich. Ein Stellenabbau sei mit der Verlegung des Hauptsitzes nicht verbunden.
Der Konzern beschäftigt an seinem Hauptsitz rund 150 Angestellte bei einer Mitarbeiterzahl von gegen 100'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 2024 belief sich sein Umsatz auf 6,8 Milliarden Franken.
Die Aktionäre haben den Umzug von Genf nach Baar per 1. November 2025 im letzten Frühling gutgeheissen.