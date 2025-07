Unfall Rentnerin verletzt sich bei Sturz in Baar ZG lebensbedrohlich

Eine 74-jährige Frau ist am Mittwoch in Baar in ein Bachbett gestürzt. Dabei verletzte sie sich lebensbedrohlich. Die Rega flog sie in ein ausserkantonales Spital, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten.

Publiziert: vor 42 Minuten