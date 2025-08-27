Bei einem schweren Verkehrsunfall in Unterägeri kollidierte ein 78-jähriger Velofahrer mit einem Auto. Der Radfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Rega in ein Spital geflogen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Foto: Zuger Polizei

Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto in Unterägeri lebensbedrohlich verletzt

Rega flog 78-jährigen Velofahrer in ausserkantonales Spital

Ein Autofahrer war am Dienstag, kurz vor 14 Uhr, auf der Binzmatt in der Gemeinde Unterägeri Richtung Buchholzstrasse unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein Velofahrer (78) von der Zugerbergstrasse nach rechts in die Buchholzstrasse einbiegen.

Dabei kam es aus noch nicht bekannten Gründen zu einem Unfall. Der 78-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Verkehrsumleitung eingereicht

Durch die Pikett-Staatsanwältin wurde bei beiden Unfallbeteiligten eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die Buchholzstrasse musste während der Patientenbergung und der Spurensicherung gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Unterägeri wurde eine Verkehrsumleitung eingerichtet.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Unterägeri, Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Rega und mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei.