Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwochmorgen ereignete sich kurz nach 06.30 Uhr ein Unfall auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Zürich. Auf Höhe Inwil bemerkte ein 37-jähriger Lieferwagenlenker zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto abbremste und prallte in dessen Heck. Daraufhin kamen beide Fahrzeuge auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Der 46-jährige Lenker des vorderen Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde durch

den Rettungsdienst Zug in ein ausserkantonales Spital eingeliefert. Der Lieferwagen war nicht

mehr fahrbar und musste durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Fahrer gab Drogenkonsum zu

Der Lenker des Lieferwagens wies Symptome von Betäubungsmittelkonsum auf und gab an,

eine solche Substanz konsumiert zu haben. Ausserdem konnten bei einer Effektenkontrolle

knapp neun Gramm Marihuana festgestellt werden. Daraufhin musste der 37-Jährige im Spital

eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Zudem wies er sich vor Ort mit einem falschen Ausweis aus. Weitere Abklärungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises ist. Er wird sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern für sein Fehlverhalten verantworten müssen. Ausserdem wird die Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) über

den Vorfall informiert.