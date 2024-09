Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug hat sich am Dienstagabend für eine Umsiedlung des Damwilds am Alpenquai ausgesprochen. Der Stadtrat muss nun prüfen, ob die Hirsche und Hirschkühe in den Zurlaubenhof oder an einen anderen Ort umziehen können.

Stadtzuger Parlament will Hirsche am Alpenquai umsiedeln

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Falls dies nicht möglich ist, könnten die Hirsche auch an einen Tierpark weitergegeben werden, schlug die SVP-Fraktion in ihrem Postulat vor. Sie argumentiert, dass es beim aktuellen Gehege zu laut sei und die Tiere in einem artgerechteren Habitat mehr Lebensqualität erhielten. Zudem sei das Gehege bei Regen oder Schnee jeweils stark verschlammt.

Den freiwerdenden Grund am Alpenquai will die Partei in die Ortsplanungsrevision einbeziehen und zu einem attraktiven Begegnungsort für die Bevölkerung weiterentwickeln, wie aus einer Mitteilung des Grossen Gemeinderats am Mittwoch hervorging.

Auch die Alternative - die Grünen Zug (ALG) könnte sich für die Fläche am Alpenquai eine attraktivere Nutzung vorstellen. Sie war jedoch der Meinung, dass für den Zurlaubenhof zuerst ein Konzept für die Nutzung erstellt werden solle. Sie plädierte für die Nichtüberweisung des Postulats.

Foto: PATRICK PLEUL

Die SP-Fraktion fand es zwar nicht optimal, jetzt schon über die Sache zu entscheiden. Aber sie war dafür, zu prüfen, wo die Hirsche ausser dem Zurlaubehof platziert werden könnten und sprach sich deshalb für die Überweisung aus.

Der Antrag der ALG-CSP auf Nichtüberweisung wurde mit 25 zu 10 Stimmen abgelehnt. Das Postulat wurde überwiesen.