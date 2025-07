Durchschlag beim längsten Zuger Strassentunnel erfolgt

Nach zehnmonatiger Arbeit haben Mineure in Cham ZG den Durchschlag des Tunnels Städtlerwald vollzogen. Mit 543 Metern ist er künftig der längste Strassentunnel im Kanton Zug.

Bei der Durchschlagfeier beim Portal Spiess in Cham trugen Mineure eine Figur der heiligen Barbara aus dem Tunnel. Foto: URS FLUEELER

Der Tunnel ist Teil der Umfahrung Cham-Hünenberg und soll den Verkehr vom Autobahnanschluss Zug unterirdisch direkt zur Knonauerstrasse in Cham führen, wie die Zuger Baudirektion am Mittwoch mitteilte.

Die Betriebszentrale entsteht beim Ostportal Stumpen. Beim Portal Spiess in Cham fand am Mittwoch die Durchschlagfeier statt, an der auch der Zuger Baudirektor Florian Weber (FDP) teilnahm.

Die weiteren Ausbrucharbeiten unter Tage dauern bis Ende Jahr, darauf folgt der Innenausbau bis in den Herbst und Winter 2026. Die Umfahrung Cham-Hünenberg soll 2027 eröffnet werden.