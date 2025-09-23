Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung mit Messer

Bei einer Auseinandersetzung in Zug am Sonntagabend, bei der ein Messer verwendet wurde, sind drei Männer verletzt worden. Zwei von ihnen trugen schwere Stich- und Schnittverletzungen davon, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Beim Hauptgebäude der Zuger Polizei erschienen am Sonntagabend zwei Männer, die beie iner Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt wurden. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz vor 22.30 Uhr erschienen zwei Männer beim Hauptgebäude der Zuger Polizei, wo sie um Hilfe baten. Sie wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach der Behandlung durch Teams des Rettungsdiensts wurden sie in zwei verschiedene, ausserkantonale Spitäler gebracht und dort operiert, hiess es in der Mitteilung weiter. Beide sind 32 Jahre alt und türkische Staatsbürger.

In der Nacht hielt die Interventionseinheit Luchs einen Tatverdächtigen an seinem Wohnort in Zug an. Da er ebenfalls verletzt war, wurde auch er ins Spital eingeliefert, das er nach der Wundversorgung wieder verlassen konnte.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Schweizer. Er wurde festgenommen. Überdies hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt.

Die Untersuchungen zum Motiv und zum Tathergang laufen.