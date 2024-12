Der Seeweg am Südufer des Ägerisees wird aus Sicherheitsgründen vom 6. Januar 2025 bis Mitte März 2025 gesperrt. In dieser Zeit finden Holzerei- und Reistarbeiten für die Flösserei statt.

Kanton Zug sperrt den Seeweg am Ägerisee wegen der Flösserei

Im Ägerital wird am 8. März 2025 wieder geflösst. (Archivaufnahme) Foto: Andreas Busslinger

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Während den Arbeiten an der südlichen Bergflanke des Ägerisees sei der Wanderweg zwischen Wilbrunnen und Nas durch sich lösende Steine und abgleitendes Holz gefährdet, teilte das Amt für Wald und Wild am Donnerstag mit. Er werde deshalb wie in früheren Jahren gesperrt.

Die Umleitung führt via Dachsflue über die Rapperenflue. Wer sich nicht an die Sperrung halte, werde gebüsst, hiess es.

Nach vier Jahren Unterbruch wird im Ägerital am 8. März wieder geflösst. Am 22. Februar und 8. März wird das Reisten und Flössen an zwei öffentlichen Anlässen präsentiert, teilte der Kanton weiter mit.

Die Flösserei ist der Transport von Holz auf dem Wasserweg. Seine Blütezeit erlebte das Handwerk in Europa zwischen dem Mittelalter und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.