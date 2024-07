Streit in Zuger Asylunterkunft eskaliert

Am Dienstagmorgen flogen in einer Asylunterkunft in der Stadt Zug die Fetzen. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.

Jetzt ermittelt die Zuger Polizei. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen, kurz vor 11.30 Uhr, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in der Asylunterkunft an der Chollerstrasse in Zug zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sei. Unverzüglich rückten mehrere Patrouillen aus und trafen vor Ort auf zwei verletzte Männer.

Diese wurden durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut und anschliessend ins Spital eingeliefert. Bei den Männern handelt es sich um einen Iraker (37) sowie einen Serben (37). Gemäss den bisherigen Ermittlungen wurden die beiden Männer zuvor von einer Gruppe von sechs Männern bedrängt und tätlich angegangen. Diese sechs Männer konnten von den Einsatzkräften vor Ort festgenommen werden.

Die Beschuldigten stammen aus der Türkei und sind zwischen 30 und 38 Jahre alt. Nach der Einvernahme wurden sie wieder aus der Polizeihaft entlassen. Die genauen Tatumstände sowie der Hergang der Auseinandersetzung werden durch die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht. Das schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.