Mann aus brennendem Auto gerettet – schwer verletzt

Selbstunfall in Küssnacht

Auf einen Blick Autofahrer nach Selbstunfall lebensbedrohlich verletzt, Auto fing Feuer

Fahrzeuglenker verlor Kontrolle, durchbrach Wildzaun und prallte gegen Pfosten

55-jähriger Mann nach 45 Meter Fahrt ausserhalb der Fahrbahn geborgen

Kurz nach 7 Uhr am Mittwochmorgen verlor ein Mann (55) die Kontrolle über seinen Wagen, als er auf der Autobahn A4 unterwegs war. Das Auto überquerte sämtliche Fahrstreifen, durchbrach auf der rechten Seite einen Wildzaun und prallte nach rund 45 Metern in einen Pfosten.

Unmittelbar nach der Kollision fing das Auto im Frontbereich Feuer. Durch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei sowie zwei First Responder konnten die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers eingedämmt werden. Anschliessend wurde der Mann aus dem Fahrzeug geborgen.

Medizinisches Problem im Vordergrund

Der 55-Jährige wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein ausserkantonales Spital eingeliefert. Bei der Patientenbergung erlitt ein Polizist leichte Schnittverletzungen am Arm. Er wurde durch den Rettungsdienst Luzern vor Ort medizinisch versorgt.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde durch ein privates Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Ein medizinisches Problem des Lenkers steht im Vordergrund.