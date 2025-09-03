Am Mittwochmorgen kam es auf einer Baustelle in Baar im Kanton Zug zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Personen mussten mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

In Baar im Kanton Zug war am Mittwochmorgen die Rega und die Polizei im Einsatz, wie eine Blick-Leserin schreibt. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Auf einer Baustelle hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, erklärt die Zuger Kantonspolizei gegenüber Blick.

Zugetragen habe sich der Unfall in der Gegend Bahnmatt in Baar. Bei dem Unfall wurden zwei Personen lebensbedrohlich verletzt und mussten hospitalisiert werden. Genauere Angaben zum Unfallhergang und den Verletzungen konnten noch keine gemacht werden. Wie die Polizei ergänzend mitteilt, ist der Einsatz noch im Gange.

