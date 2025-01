Carchauffeur sitzt während 25 Tagen hintereinander am Steuer

Die Polizei zog den Fahrer aus dem Verkehr.

Am vergangenen Freitag, den 17. Januar haben Spezialisten der Verkehrspolizei in Steinhausen ZG einen Carchauffeur kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der 40-Jährige in der Zeit vom 17. Dezember 2024 bis 11. Januar 2025 während 25 Tagen hintereinander einen Reisecar gelenkt hatte, ohne die gesetzliche Ruhezeit einzuhalten.

Der rumänische Chauffeur wurde zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verzeigt und er musste eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren hundert Franken hinterlegen.