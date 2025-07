Bei Dacharbeiten in Oberägeri ZG stürzte ein Mann am Donnerstagnachmittag 6,5 Meter in die Tiefe. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Rega-Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Die Rega flog den Mann in ein ausserkantonales Spital. Foto: KEYSTONE

Mann stürzt bei Dacharbeiten in Oberägeri ZG und verletzt sich lebensbedrohlich

Rettungshelikopter flog Verletzten in ausserkantonales Spital, Strasse wurde gesperrt

Am Donnerstag hat sich kurz vor 16.45 Uhr am Bachweg in der Gemeinde Oberägeri ZG ein Arbeitsunfall ereignet, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Bei Dacharbeiten stürzte ein Mann (33) rund 6,5 Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich lebensbedrohlich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Während der Patientenbergung musste die Hauptstrasse im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Oberägeri wurde eine Umleitung eingerichtet. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.