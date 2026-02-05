Zwei Täter haben am Donnerstag in Zug einem 68-Jährigen seine wertvolle Armbanduhr entrissen. Sie setzten Reizstoffspray und Gewalt ein. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls in der Dammstrasse.

Darum gehts In Zug am 5. Februar 2026 Uhr geraubt, Täter flüchtig

Täter nutzten Reizstoffspray und Körpergewalt beim Überfall

Opfer: 68 Jahre alt, Vorfall um 13:30 Uhr an Dammstrasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 13:30 Uhr wurde ein 68-jähriger Mann von einem ihm unbekannten Mann angeprochen. Unmittelbar danach kam ein zweiter Mann dazu, der dem Opfer Reizstoffspray ins Gesicht sprühte. In der Folge entrissen die Täter dem 68-jährigen Mann unter Körpergewalt die Armbanduhr vom Handgelenk.

Anschliessend entfernten sich die beiden Männer zu Fuss in unbekannte Richtung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang der Täterschaft die Flucht. Das Opfer wurde beim Raubüberfall körperlich nicht verletzt.

Die Zuger Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die am Donnerstag im Bereich der Dammstrasse sowie dem Bahnhof Zug verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich zu melden (T 041 595 41 41).