Polizeieinsatzin Baar ZG Toter Mann in Wohnung gefunden – Schweizer festgenommen

Schock in Baar: Am Freitagmorgen wurde ein 72-jähriger Mann tot in seiner Wohnung entdeckt. Der mutmassliche Täter, ein 42-jähriger Schweizer, wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Zug untersucht den Fall wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt.