Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird in der Stadt Zug der 72-jährige Peter H. vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise.

Von Peter H. fehlt jede Spur. Foto: Zuger Polizei

Valentin Köpfli Redaktor News

Der Stadtzuger Peter H. (72) wird seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst. Trotz einer bereits durchgeführten Suchaktion konnte der Mann noch nicht gefunden werden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Peter H. ist circa 178 Zentimeter gross, hat eine normale Statur, kurze graue Haare und braune Augen. Der Mann trägt braune Hosen und ein blau-weiss kariertes Kurzarmhemd. Er ist eigentlich Brillenträger, hat diese aber nicht dabei.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Zuger Polizei in Verbindung zu setzen.