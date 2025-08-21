DE
Ohne Brille unterwegs
Zuger (72) wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird in der Stadt Zug der 72-jährige Peter H. vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Von Peter H. fehlt jede Spur.
Foto: Zuger Polizei
Valentin_Köpfli_Redaktor News_Ringier_2-Bearbeitet.jpg
Valentin KöpfliRedaktor News

Der Stadtzuger Peter H. (72) wird seit dem frühen Donnerstagmorgen vermisst. Trotz einer bereits durchgeführten Suchaktion konnte der Mann noch nicht gefunden werden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. 

Peter H. ist circa 178 Zentimeter gross, hat eine normale Statur, kurze graue Haare und braune Augen. Der Mann trägt braune Hosen und ein blau-weiss kariertes Kurzarmhemd. Er ist eigentlich Brillenträger, hat diese aber nicht dabei. 

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Zuger Polizei in Verbindung zu setzen.

