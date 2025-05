Öffentlicher Verkehr SBB eröffnen in Zug erneuertes Reisezentrum ohne Schalter

Im umgebauten Reisezentrum Zug werden Kundinnen und Kunden neu an Beratungstheken und -tischen statt an Schaltern bedient. Die SBB haben das Zentrum gemeinsam mit der Zugerland Verkehrsbetriebe AG und Zug Tourismus am Donnerstag eröffnet.

Publiziert: 08:54 Uhr