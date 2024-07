Mysteriöse Funde Toter Mann und tote Frau aus Seen im Kanton Zug geborgen

Am Samstagnachmittag (20. Juli 2024) wurde in einer Badi in Oberägeri ein lebloser Mann aus dem Ägerisee geborgen. Knapp zwei Stunden später entdeckten Privatpersonen in Hünenberg See eine weitere tote Person im Zugersee.