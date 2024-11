Am vergangenen Samstag ist eine Frau in einer Wohnung Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der mutmassliche Täter wurde wenig später durch die Polizei leblos aufgefunden.

1/2 Der Tatort befindet sich an der Alpenstrasse in Zug. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass eine 32-jährige Frau in einer Wohnung an der Alpenstrasse in der Stadt Zug Opfer eines Sexualdelikts geworden sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort befand sich die Frau ausserhalb der Wohnung in Sicherheit und wurde umgehend betreut.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Täter noch in der Liegenschaft befand, wurde diese durchsucht. Dabei stiessen die Einsatzkräfte im Innenhof auf einen toten Mann.

26-jähriger Mann stürzt aus Fenster

Gemäss den Ermittlungen handelt es sich bei diesem Mann um den mutmasslichen Täter des zuvor begangenen Sexualdelikts. Der 26-Jährige ist aus einem Fenster im Treppenhaus rund 15 Meter in den Innenhof der Liegenschaft gestürzt.

Hinweise auf Dritteinwirkung liegen keine vor. Die genauen Tatumstände des Sexualdelikts sowie des Todesfalls werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug durch die Zuger Polizei untersucht.