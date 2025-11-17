Lenker eines gestohlenen Rollers flieht vor Zuger Polizei

Ein jugendlicher Rollerfahrer ist in Cham ZG von der Polizei nach kurzer Flucht festgenommen worden. Er war auf einem gestohlenen Zweirad unterwegs und hatte mutmasslich Cannabis konsumiert.

Die Zuger Polizei hat in der Nacht auf Freitag einen Rollerfahrer verfolgt. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten, wollte eine Polizeipatrouille den Rollerfahrer am Freitag um 1 Uhr kontrollieren. Der 17-Jährige missachtete aber die Stoppsignale und fuhr weiter. Dabei fuhr er zeitweise auch auf der Gegenfahrbahn.

Auf einem Parkplatz prallte der Rollerfaher in einen Zaun. Danach flüchtete er zu Fuss weiter, konnte aber schon nach wenigen Metern von der Polizei eingeholt und festgenommen werden, wie es in der Mitteilung hiess.

Der 17-Jährige wohnt nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden nicht im Kanton Zug. Der von ihm gelenkte Roller war als gestohlen gemeldet. Weil ein Verdacht auf Cannabiskonsum bestand, ordnete die Jugendanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.