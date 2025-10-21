Zwei Männer nach Auto-Diebstahl in Zug verhaftet

Die Zuger Polizei hat in der Stadt Zug zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Die Männer hatten in der Nacht auf Sonntag unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Zuger Polizei hat in der Stadt Zug zwei Männer festgenommen, die zuvor unverschlossene Autos nach Wertgegenständen durchsucht hatten. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Zwei Männer überprüften Fahrzeuge und stahlen Gegenstände in Zug

Die Polizei fand ein gestohlenes Smartphone und eine Sporttasche

In der Nacht auf Sonntag meldete ein Anwohner der Zuger Polizei zwei verdächtige Männer an der Klosterstrasse. Die Männer sollen überprüft haben, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, wie es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Dienstag hiess.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Kontrolle von zwei Tatverdächtigen in der Neugasse. Bei einem der Männer fanden die Einsatzkräfte ein zuvor aus einem Auto gestohlenes Smartphone sowie eine ebenfalls entwendete Sporttasche, wie es weiter hiess.

Die Festgenommenen, ein 19-jähriger Algerier und ein 21-jähriger Tunesier, wurden laut Polizeiangaben der Staatsanwaltschaft übergeben und von der Schnellrichterin zu Geldstrafen verurteilt.