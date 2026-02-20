Auf der Autobahn A4 bei Lindencham ist ein 65-jähriger Porschefahrer zu stark aufs Gaspedal getreten. Beim Beschleunigen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Autobahn A4 bei Lindencham ZG verlor ein Autofahrer (65) am Freitagmorgen kurz vor 9.15 Uhr beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke, schreibt die Zuger Polizei. Durch die Kollision schlitterte der Porsche über sämtliche Fahrstreifen und prallte auf der rechten Seite erneut in die Leiteinrichtung. Verletzt wurde niemand.

Am Auto sowie der Leiteinrichtung entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Für die Unfallaufnahme sowie die Fahrzeugbergung musste der Normalstreifen im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Zuger Polizei, ein privates Abschleppunternehmen und Mitarbeitende der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras für die Fahrbahnreinigung sowie Instandsetzung der beschädigten Leiteinrichtung.